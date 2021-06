யார், யாருக்கு தடுப்பூசி தேவை? யாருக்கு தேவையில்லை? மருத்துவ நிபுணர்கள் பரிந்துரை.. முழு ரிப்போர்ட்

Delhi

டெல்லி: தற்போது யார், யாருக்கு தடுப்பூசி போட வேண்டும்? என்ற பரிந்துரையை மத்திய அரசிடம் மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கொரோனாவை தடுக்க நம்மிடம் இருக்கும் மிகப்பெரிய ஆயுதம் தடுப்பூசிகள்தான். இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகின்றன.

கோவிஷீல்ட் மற்றும் கோவாக்சின் என்னும் இரண்டு தடுப்பூசிகள் மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகின்றன.

