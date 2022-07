110 நாடுகளில் மீண்டும் கடைவிரித்த கொரோனா! 'இவங்களுக்கு’ ரொம்ப சிக்கல் தான்! வார்னிங் கொடுக்கும் வூ!

Delhi

டெல்லி : பல நாடுகளில் கொரோனா மூன்றாவது அலை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் தற்போது உலகெங்கும் சுமார் 110 நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்து வருவதாகவும், கொரோனா பிஏ4, பிஏ5 போன்ற உருமாறிய வைரஸ்களால் இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பின் அளவானது மீண்டும் உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது. 10 ஆயிரத்துக்குள் இருந்த பாதிப்பு கடந்த ஒரு வாரமாக அதிகரித்து 20 ஆயிரத்தை நெருங்கி வருகிறது.

ஒமைக்ரான் பிஏ4, பிஏ5 வகை மாறுபாடு காரணமாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் கடுமையாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

The World Health Organization has warned that while the third wave of Corona has ended in many countries, the number of Corona cases is increasing again in about 110 countries around the world, and this number is continuously increasing due to mutated viruses such as Corona BA4 and BA5.