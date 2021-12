மிக வேகமாகப் பரவும் ஓமிக்ரான்.. கொரோனா பெருந்தொற்றின் போக்கையே மாற்றும்.. வார்னிங் கொடுத்த WHO

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அதிக மாற்றங்களைக் கொண்டிருக்கும் இந்த ஓமிக்ரான் கொரோனா மிக வேகமாகப் பரவும் ஆற்றலை கொண்டிருக்கலாம் என்றும் இது தொற்றுநோயின் போக்கில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

உலகெங்கும் கடந்த சில நாட்களாகவே ஓமிக்ரான் கொரோனா தான் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. தென் ஆப்பிரிக்காவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட இந்த கொரோனா 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்குப் பரவியுள்ளன.

இந்த உருமாறிய கொரோனா அதிகப்படியான மாற்றங்களைக் கொண்டிருப்பதால் இது மிக மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என அஞ்சப்படுகிறது.

அதிர்ச்சி.. ஹாஸ்டலுக்குள் பரவிய தொற்று.. 9 அண்ணா பல்கலை மாணவர்களுக்கு கொரோனா..!

English summary

World Health Organization said the omicron variant of the coronavirus may change the course of the pandemic. It called on countries to vaccinate as fast as possible and keep measures in place to protect people from infection.