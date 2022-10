டுவிஸ்ட்.. சசிதரூர் “ஷாக்” -கழற்றிவிட்ட “ஜி 23”.. நேரு குடும்பத்தை எதிர்த்து கார்கேவை ஆதரிப்பது ஏன்?

Delhi

டெல்லி: வரும் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் சூழலில் ஜி 23 அதிருப்திக் குழுவை சேர்ந்தவர்கள் சசி தரூரை காட்டிலும் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து உள்ளனர்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தியே இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்று கட்சியை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் படுதோல்வியடைந்ததால் அக்கட்சிக்குள் பூசல்கள் வெடித்தன.

