குதூப் மினாரை விட உயரம்! நொய்டா இரட்டை கோபுர கட்டிடத்தை ஏன் இடிக்கிறாங்க தெரியுமா? டாப் 5 பாயிண்ட்

டெல்லி: டெல்லி குதூப்மினாரை விட உத்தர பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்டுள்ள 40 மாடிகள் கொண்ட இந்தியாவின் உயரமான இரட்டை கோபுர கட்டங்கள் இன்று மதியம் 2.30 மணிக்கு வெடிவைத்து வெறும் 9 வினாடியில் தகர்க்கப்பட உள்ள நிலையில் இந்த கட்டத்தின் இடிப்புக்கான 5 முக்கிய பாயிண்டுகள் உள்ளன. அதன் விபரம் வருமாறு:

டெல்லியில் உள்ள குதூப்மினார் கோபுரத்தை விட உயரமான கட்டடம் கட்ட ‛சூப்பர்டெக்' எனும் கட்டுமான நிறுவனம் முடிவு செய்தது. இந்த நிறுவனம் சார்பில் டெல்லியின் அருகே உள்ள உத்தர பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் ஏபெக்ஸ், சியான் எனும் பெயரில் 2 அடுக்குமாடி கட்டங்கள் கட்டப்பட்டன.

இந்த கட்டடங்கள் தலா 40 மாடிகள் கொண்டதாக உள்ளன. மொத்த உயரம் 320 அடியாகும். தற்போது இந்த கட்டடம் தான் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கட்டடம் என கூறப்படுகிறது. இந்த கட்டடம் தான் இன்று மதியம் 2.30 மணிக்கு வெடிவைத்து தகர்க்கப்பட உள்ளது.

