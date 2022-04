கொஞ்சம் ஏமாந்திருந்தால் உடலே பீஸ் பீஸாகியிருக்கும்.. பளார் என அறை விடணும்.. நெட்டிசன்கள் கடும் கோபம்

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: ரயில் வரும் நேரத்தில் செல்போன் பேசிக் கொண்டே டிராக்கில் நடந்து சென்ற பெண் ரயிலில் சிக்கிய சம்பவத்தில் அந்த பெண்ணை பளார் என அறைந்திருக்க வேண்டும் என நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள்.

எத்தனை விளம்பரப் படங்கள், அறிவிப்புகள் வந்தாலும் செல்போனில் அரட்டை அடிப்பது, யாருடனாவது பேசிக் கொண்டே செல்வது போன்ற செயல்களால் இவர்கள் ஆபத்தில் சிக்குவது இல்லாமல் மற்றவர்களையும் பலிகடா ஆக்குகிறார்கள்.

வாகனங்களை ஓட்டிக் கொண்டே செல்போனில் பேசுவது , செல்போனில் பேசிக் கொண்டே சாலைகளை கடப்பது, ரயில் தண்டவாளங்களை கடப்பது என்ற செயல்களில் நிறைய பேர் ஈடுபடுகிறார்கள்.

English summary

Woman saves her life by lying down in the railway track as she didnt notice the train. Netisans says that she should be slapped.