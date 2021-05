அதி தீவிர புயலாக மாறியது யாஸ்... ஆக்ரோஷமாக நாளை கரையைக் கடக்கும் - முகாம்களில் தஞ்சமடைந்த மக்கள்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: கிழக்கு-மத்திய வங்க கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது வலுப்பெற்று புயலாக மாறி உள்ளது. யாஸ் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புயல் அதிதீவிர புயலாக வலுவடைந்துள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இந்த புயல் நாளைய தினம் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வடக்கு ஒடிசா-வங்காளதேசம் இடையே 26ம் தேதி மாலையில் ஆக்ரோஷத்துடன் கரையை கடக்கலாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்க கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நேற்று அதிகாலையில் புயலாக மாறியிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது. யாஸ் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புயல், அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் அதிதீவிர புயலாக உருவாகும் எனவும் அது குறிப்பிட்டு உள்ளது.

இந்த புயல் நாளை புதன்கிழமை நண்பகலில் ஒடிசா-மேற்கு வங்காளம் இடையே மிகவும் அதிதீவிர புயலாக கரையை கடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அப்போது மணிக்கு 165 முதல் 180 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்து உள்ளது.

யாஸ் புயல் வங்கக் கடலில் உருவானது...26ல் கரையைக் கடக்கும் - மீட்புப்படையினர் தயார் நிலை

The low pressure area formed in the East-Central Bay of Bengal has intensified and turned into a storm. The Indian Meteorological Department has said that the storm, named Yass, has intensified into a severe storm. The meteorological office said the storm was likely to move in a north-northwesterly direction and cross the border between northern Odisha and Bangladesh on the evening of the 26th.