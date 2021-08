சிறார்களுக்கான தடுப்பூசி ரெடி.. ஜைடஸ் காடிலா தடுபூசிக்கு விரைவில் அனுமதி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பெரும் எதிர்பார்ப்பைக் கிளப்பியுள்ள ஜைடஸ் காடிலா வேக்சினுக்கு இந்த வாரத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்படலாம் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தத் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும்பட்சத்தில் உலகிலேயே DNA தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் கொரோனா வேக்சின் என்ற சிறப்பை பெறும்.

இந்தியாவில் கடந்த ஏப்ரல் மே மாதங்களில் ஏற்பட்ட கொரோனா 2ஆம் அலை மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அந்த சமயத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உச்சத்திற்குச் சென்றது.

வேக்சின் பணிகளில் மத்திய அரசு காட்டிய அலட்சியமே போனதே 2ஆம் அலை இந்தளவுக்கு மோசமான நிலைக்குச் செல்ல முக்கிய காரணம் என பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளும் கடுமையாக விமர்சித்தன.

குலதெய்வத்தைப் போய் பார்த்து விட்டு வந்த ராதிகா.. மனசு நிறைஞ்சுருச்சு.. 43 வருஷமாச்சாம்!

English summary

Zydus Cadila Covid vaccine is likely to get emergency use authorization (EUA) from the Centre this week. ZyCoV-D would be the first vaccine in India for the 12-18 years age group.