3வது புள்ளி.. தருமபுரியில் ‘பிக்’ மூவ்.. சொல்லியடித்த தலைமை - பழனியப்பனுக்கு பதவி கிடைத்த பின்னணி?

Dharmapuri

oi-Vignesh Selvaraj

தருமபுரி : தருமபுரி மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் பழனியப்பன். அமமுகவில் இருந்து திமுகவுக்கு வந்து ஓராண்டு கடந்த பின்னும் அமைதியாகக் காத்திருந்த பழனியப்பனுக்கு ஸ்வீட் நியூஸ் கொடுத்திருக்கிறார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்.

பென்னாகரம், பாலக்கோடு ஆகிய தொகுதிகள் அடங்கிய தருமபுரி மேற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளராக இருந்த இன்பசேகரன் மாற்றப்பட்டு, அப்பொறுப்பிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் பழனியப்பன்.

திமுக-வில் அமைப்பு ரீதியாக உள்ள 72 மாவட்டங்களில் 71 மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் 7 பேர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் 64 பேர் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அமமுகவில் இருந்து திமுகவிற்கு வந்த செந்தில் பாலாஜி, தங்க தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் மாவட்ட செயலாளர்களாக இருக்கும் நிலையில், மூன்றாவது ஆளாக மா.செ ஆகியிருக்கிறார் பெ.பழனியப்பன்.

English summary

Former Minister Palaniappan has been elected DMK Secretary of Dharmapuri West District. DMK President Stalin has given sweet news to Palaniappan, who has been waiting silently even after a year has passed since he came to DMK from AMMK.