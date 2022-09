பவ்யமா ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்து.. அப்புறம் நடந்ததுதான்.. செம ‘சர்ப்ரைஸ்’ கொடுத்த அன்பில் மகேஷ்!

Dharmapuri

தருமபுரி : பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியையின் வகுப்பில் முதல் வரிசையில் அமர்ந்து பாடம் கவனித்துள்ளார்.

மேலும், வைரமுத்து கவிதைகளை நடத்திய அந்த மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியைக்கு ஒரு 'ஸ்வீட்' சர்ப்ரைஸையும் கொடுத்திருக்கிறார் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஷின் செயலால், மகிழ்ச்சியில் திளைத்த அந்த ஆசிரியை, அமைச்சரின் செயலால் நெகிழ்ந்து அவரை மனம் திறந்து பாராட்டியுள்ளார். இந்நிகழ்வு பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TN School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi observed lesson in the class of a differently-abled teacher at Dharmapuri Government School. Also, Minister Anbil Mahesh had a surprise by making the poet Vairamuthu talk to the teacher who had conducted Vairamuthu's poetry.