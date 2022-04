"காமவெறி".. ரூமில் சிக்கிய 16 வயது பெண்.. மாமா பெயர் "ஓம்சக்தி".. அத்தை செய்த காரியம் இருக்கே..!

Dharmapuri

oi-Hemavandhana

தர்மபுரி: 16 வயது சிறுமியை சிதைத்த 2 பேரை ஒசூர் போலீசார் தட்டி தூக்கி ஜெயிலுக்குள் வைத்துள்ளனர்.. இப்படி ஒரு கொடுமையை கேள்விப்பட்டு தர்மபுரி மாவட்டமே அதிர்ந்து போய் கிடக்கிறது.

ஒசூரை சேர்ந்தவர் அந்த பரிதாபத்துக்குரிய பெண்.. கணவர் 2வது கல்யாணம் செய்து கொண்டு வீட்டை விட்டு போய்விட்டார்.. தனக்கும் உடல்நலம் குன்றிவிட்டதால், பெற்ற மகளை பார்த்துக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு வறுமை.

அதனால், தருமபுரியிலுள்ள உறவினர் வீட்டில், தன் மகளை பார்த்து கொள்ளும்படி தங்க வைத்தார்.. அங்குள்ள ஒரு அரசு பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் அந்த சிறுமி.. 16 வயதாகிறது..

