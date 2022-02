அதிமுக வேட்பாளரின் ப்ளக்ஸ் பேனர்கள் கிழிப்பு.. திடீர் பதட்டம்.. அப்பறம் நடந்தது தான் ட்விஸ்ட்டே..!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல்லில் அதிமுக வேட்பாளரின் அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பிளக்ஸ் பேனர்கள் கிழிக்கப்பட்டதால் திடீர் பரபரப்பு உருவான நிலையில், நாய்கள் கடித்து குதறியதில் தான் பிளக்ஸ் பேனர்கள் கிழிந்தது சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை ஒட்டி திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் நாற்பத்தி எட்டு வருடங்களில் நாற்பது 7 வார்டுகளில் அதிமுக நேரடியாக போட்டியிடுகிறது. ஒரு வார்டு கூட்டணிக் கட்சியான தமாக(மூப்பனார்) கட்சிக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாற்பத்தி எட்டு வார்டுகளில் 33 வார்டுகளில் அதிமுக திமுக நேரடியாக பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. 9 வார்டுகளில் திமுகவின் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் அதிமுக வேட்பாளர்கள் மோதுகின்றன.

மேயர் உங்களுக்கு..துணை மேயர் எங்களுக்கு.. களமிறங்கிய ஐ.பெரியசாமி..கண்டுகொள்ளாத திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

CCTV footage has revealed that the banners at the AIADMK candidate's office in Dindigul were torn down after a dog bite.