பழனி முருகன் கோவிலில் இந்துக்களுக்கு மட்டும் அனுமதி? திடீரென கிளம்பிய சர்ச்சை! உண்மை என்ன தெரியுமா?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தளமான பழனி மலைக்கோவிலுக்கு செல்லும் ரோப் கார் நிலையம் மற்றும் வின்ச் நிலையத்தில் இந்துக்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி என இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் பிளக்ஸ் பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுகுறித்து தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீரான பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வெளியூர்களிலிருந்தும் ,வெளிநாடுகளில் இருந்தும் வருகை தருகின்றனர்.

இவ்வாறு வருகை தரும் பக்தர்கள் படிப்பாதை, யானை பாதை, மின் இழுவை ரயில், ரோப் கார் சேவை வழியாக மலைக்கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். இந்த கோவிலின் அடிவாரம் முதல், கடைகள், பாதுகாப்பு, துப்புறவு பணி என அனைத்தும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை மூலமே மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

’மொட்டை’ தான் மிஞ்சும் போல! பழனி பக்தர்கள் பாக்கெட்டை பதம் பார்க்கும் 'போலி கைடுகள்’! உஷார் மக்களே!

English summary

At the rope car station and winch station leading to Palani Hill Temple, a world famous tourist site in Dindigul district, a placard has been put up by the Hindu Religious Charities Department, saying that only Hindus are allowed. In this case, there has been a demand that the Tamil Nadu government should take action in this regard.