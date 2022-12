கொடைக்கானல் லவ் டுடே..ஓராண்டில் கசந்த லிவ்இன்! பாய் பெஸ்ஸ்டிகளுடன் சேர்ந்து போட்டு தள்ளிய ’ஒத்தரோசா’

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் இளைஞர் கொடூரமான முறையில் அடித்துக் கொள்ளப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், லிவ் இன் முறையில் கணவன் மனைவி போல் வாழ்ந்த ஜோடி பிரிந்த நிலையில் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு மீண்டும் சந்தித்த போது, ஆண் நண்பர்கள் மூலம் இளம்பெண் கொலை அரங்கேற்றி இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலுக்கு கடந்த ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பு தென்காசியை சேர்ந்த சூர்யா டி.ஜே.மியூசிக் இசைய‌மைப்பாள‌ராக இருந்து வந்தார். கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னர் கொடைக்கானல் பூம்பாறை ம‌லைக்கிராமத்தில் தனியார் தங்கும் விடுதி ஒன்றை ஒப்பந்தத்திற்கு எடுத்து நடத்தி வந்தார்.

இவரது தனியார் தங்கும் விடுதி அருகில் தங்கியிருந்த சென்னை கொட்டிவாக்கத்தை சேர்ந்த ஸ்வேதா என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டு இருவரும் கணவர் மனைவி போல் திருமணம் நடைபெறாத நிலையில் லிவ்

இன் ரிலேசன்ஷிப்பில் வாழ்ந்து வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

While the brutal beating incident of a young man in Kodaikanal, Dindigul district has caused great shock, when the couple who lived like husband and wife in Liv's style met again after a year of separation, it has been revealed that the young woman's murder was staged by her male friends.