இரவல் குழந்தை..ஏக்கத்தில் சைக்கோவான கிருத்திகா! கூடவே இருந்த குமாரு! தடதட திண்டுக்கல்..போலீஸ் ஆக்சன்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : கடந்த மாதம் நான்காம் தேதி நான்கு வயது சிறுமி ஷிவானி மர்மமான முறையில் உடலில் தீக்காயங்களுடன் இறந்த வழக்கில் கணவன் மனைவியான ராஜேஷ்குமார் கிருத்திகாவை கைது செய்து சிறையில் அடைத்த நிலையில், அவர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரகாஷ் கௌரி தம்பதிக்கு ஷிவானி என்ற 4 வயதில் குழந்தை உள்ளது.

இந்த நிலையில் இவர்களது உறவினரான திண்டுக்கல் மாவட்டம் வடமதுரை அருகே உள்ள செங்குளத்துப் பட்டியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ்குமார் மனைவி கீர்த்திகா என்பவர், பல்லடத்துக்கு அடிக்கடி வீட்டிற்கு வந்து செல்வார் என கூறப்படுகிறது.

In the case of the mysterious death of a four-year-old girl Shivani with burns on her body on the fourth of last month, husband and wife Rajeshkumar Krithika has been arrested and jailed, and a case has been registered against them under the Goondas Act.