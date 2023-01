அதிரடி.. திண்டுக்கல்லில் பேனர் வைக்க தடை.. திமுகவினருக்கு அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி உத்தரவு.. ஏன்?

Dindigul

oi-Nantha Kumar R

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் திமுகவினர் கழக நிகழ்ச்சிகளில் பேனர்கள் வைக்க கூடாது என்றும், தற்போது பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு இருந்தால் அதனை உடனே அகற்ற வேண்டும் என திமுவின் துணை பொதுச்செயலாளரும், ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சருமான ஐ பெரியசாமி அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தற்போது பேனர் கலாசாரம் அதிகரித்துள்ளது. விசேஷ நிகழ்ச்சிகள் முதல் துக்க நிகழ்ச்சிகள் வரை எங்கும், எதிலும் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இது ஒருபுறம் இருக்க அரசியல் கட்சிகளும் பேனர் கலாச்சாரத்தை தூக்கி பிடித்துள்ளன. இந்த பேனர் கலாசாரத்தை ஏறக்குறைய அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பின்பற்றி வருகின்றன.

English summary

DMK's Deputy General Secretary and Rural Development Minister I Periyasamy has ordered that no banners should be placed in Dindigul's party programs, and if any banners are being kept, they should be removed immediately.