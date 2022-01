இந்த கிழி கிழிக்குறாங்களே எந்த ஊரா இருக்கும்? நடுரோட்டில் பெண் பேசிய பீப் வார்தைகளால் பதறிய இளைஞர்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே இருசக்கர வாகனத்திற்கு வாங்கிய கடன் தவணையை செலுத்தவில்லை என கூறி இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ய வந்த இளைஞர்களை ஆபாச பேச்சால் வசைபாடிய பெண்ணால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே உள்ள சிக்ராம்பட்டியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் தனது இருசக்கர வாகனத்திற்கு கடன் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

பல மாதங்கள் ஆகியும் மாதம்தோறும் கடன் தவணையை கட்டாததால் இன்று அவரது இரு சக்கர வாகனத்தை எடுத்துச் செல்ல இரண்டு இளைஞர்கள் வந்துள்ளனர்

English summary

A woman who had come to Vedasandur in Dindigul district to harass a youth who had come to confiscate a two-wheeler for non-payment of a loan for a two-wheeler has caused a stir.