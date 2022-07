வாட்டி வதைக்கும் பொருளாதார நெருக்கடி! ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை இழக்கும் அரேபியர்கள்! அதிர்ச்சி சர்வே

Dubai

oi-Nantha Kumar R

துபாய்: மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடஆப்பிரிக்காவில் உள்ள 9 நாடுகள் மற்றும் பாலஸ்தீன பிரதேசங்களில் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக அங்கு வாழும் அரேபியர்கள் உள்பட அனைத்து மக்களும் ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை இழந்து வருகின்றனர் என்ற அதிர்ச்சி சர்வே வெளியாகி உள்ளது.

மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட ஆப்பிரிக்காவில் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. இதுதொடர்பாக லெபனான், சூடான், துனிசியா, ஜோர்டான், ஈராக், லிபியா, மவுரிட்டானியா, மொராக்கோ, எகிப்து ஆகிய 9 நாடுகளிலும் பாலஸ்தீன பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தை மையமாக கொண்ட Arab Barometer எனும் ஆராய்ச்சி அமைப்பானது 2006ம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு சர்வேக்களை செய்து வருகிறது. இந்த அமைப்பு தான் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வரும் நாடுகளில் மொத்தம் 22,765 பேரை நேரடியாக நேர்க்காணல் செய்துள்ளது.

Arabs are losing faith in democracy across the middle east and north africa. Totally Nine countries and Palestinian Territoriests most people agreed with the statement that an economy is weak under a democracy.