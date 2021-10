இந்தியா vs பாகிஸ்தான்: அடித்து தூக்கிய அஸ்வின்.. வருண் சக்கரவர்த்திக்கு வாய்ப்பு கம்மி

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையேயான, 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின்போது, வருண் சக்கரவர்த்திக்கு பதில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினுக்கு விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி அணிக்காக ஆடினார் அஸ்வின். ஆரம்பத்தில் பெரிதாக பந்துகள் எடுபடவில்லை. ஆனால், எலிமினேட்டர் சுற்றில், கொல்கத்தாவிற்கு எதிராக இவர் வீசிய கடைசி ஓவர் கதிகலங்க வைத்தது. போட்டியை டெல்லி பக்கம் கொண்டு வந்தது முதல் 4 பந்துகள். 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினார். ஆனால் 5வது பந்து சிக்சருக்கு சென்றதால் டெல்லியால் வெற்றி பெற முடியவில்லை.

டென்ஷனான அந்த காலகட்டத்தில் அஸ்வின் சிறப்பாக செயல்பட்டார்.

English summary

India playing 11 against Pakistan: During the India-Pakistan 20-over World Cup cricket match, Ravichandran Ashwin is expected to get a chance to play in place of Varun Chakravarthy.