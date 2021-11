இந்தியா vs ஸ்காட்லாந்து மோதல்: இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இந்தியா மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகளுக்கு இடையே 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட்டில் சூப்பர் 12வது சுற்று போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது.

பாகிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு எதிராக இந்திய அணி தோல்வியை சந்தித்திருந்தாலும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக 66 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்த வெற்றியால், மைனஸ் நெட் ரன் ரேட் என்ற இடத்திலிருந்தும் பிளஸ் என்ற இடத்திற்கு முன்னேறிவிட்டது இந்தியா.

English summary

India vs Scotland T20 world cup match: How Virat Kohli lead team India can qualify for T20 World Cup 2021 semifinals as the team left with two matches one is against Scotland and one is against Namibia.