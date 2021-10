செம கேப்டன்ஷி.. சொல்லி அடித்த ரோகித் சர்மா, கிளிக்கான 2 முக்கிய முடிவு! மும்பை இந்தியன்ஸ் விஸ்வரூபம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: தொட்டதெல்லாம் தூள் பறக்குது.. என்று ரோகித் சர்மா ரசிகர்கள் பாடிக் கொண்டு ஹேப்பியாக உள்ளனர். காரணம் இல்லாமல் இல்லை.

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில் ஐபிஎல் தொடங்கியது முதல் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டதை போல விளையாடி வருகிறது. அவர்களது பழைய ரிதம் காணாமல் போயிருந்தது. ஆனால் நேற்றைய ஆட்டம் அப்படியில்லை. வந்துட்டோம்னு சொல்லு.. திரும்பி வந்துட்டோம்னு சொல்லு என்பதை போல இருந்தது மும்பை ஆட்டம்.

அதிரடி பேட்ஸ்மேன்களை கொண்ட ராஜஸ்தான் அணியை 90 ரன்களில் மடக்கிப் போட்டதிலேயே பாதி வெற்றி கிடைத்துவிட்டது. 8.2 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து இலக்கை எட்டியபோது, மும்பை இந்தியன்ஸ் பேன்ஸ் காலரை தூக்கி விட்டுக் கொண்டனர்.

English summary

The captaincy of Rohit Sharma is looking great. Some of the decisions he made yield good results. At the same time, the well-played CSK has lost the last 2 matches.