இனவெறி.. மன்னிப்பு கேட்ட குயின்டன் டி காக்! முழங்காலிட சம்மதம்.. எங்க சித்தி கறுப்பினம் என விளக்கம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: கறுப்பினத்தவர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முழங்காலிட மறுத்ததற்கு மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார் தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வீரர் குயின்டன் டி காக்.

அமெரிக்காவில் கறுப்பினத்தைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் பிளாய்ட், வெள்ளை நிற காவல் அதிகாரியால் கழுத்தில் காலால் அழுத்தி கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அங்கு பெரும் போராட்டங்களுக்கு காரணமாக மாறி அதிபராக இருந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் கறுப்பினத்தவர்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்புகளை சந்திக்க நேரிட்டது.

இந்த நிலையில்தான், கறுப்பினத்தவர்கள் உயிர்வாழ்வதும் முக்கியம்தான் என்று பொருள் படும் வகையில், 'Black Lives Matter' என்ற இயக்கம் அமெரிக்கா மட்டுமின்றி, உலகமெங்கும் கையிலெடுக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இல்லம் தேடி கல்வி RSSஅஜெண்டாவா? எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியஇடம் இதுதான்: அன்பில் மகேஷ் பரபர பேட்டி

English summary

Quinton de Kock has apologised and agree to take the knee days after pulling out of South Africa’s T20 World Cup 2021 clash against West Indies.