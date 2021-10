Dubai

துபாய்: ரோகித் சர்மா பற்றி பாகிஸ்தான் பத்திரிக்கையாளர் எழுப்பிய ஒரு கேள்வியால், ஆச்சரியமடைந்த இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி, தனது தலையில் கையால் அடித்துக் கொண்டார்.

பாகிஸ்தான் நிருபரின் அபத்தமான கேள்வி.. தலையில் அடித்து கொண்டு சிரித்த விராட் கோலி.. பக்கா பதிலடி!

இப்படியும் ஒரு கேள்வி கேட்க முடியுமா என்பதை போல விராட் கோலி இவ்வாறு தலையில் கையை வைத்ததோடு, அடக்க முடியாமல் சிரித்து விட்டார்.

நேற்று உலக கோப்பை 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியை, பாகிஸ்தான் அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இதுவரை உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியாவை பாகிஸ்தான் வென்றதே கிடையாது. பாபர் ஆசம் தலைமையிலான அணி முதல் முறையாக இதை செய்துள்ளது.

English summary

India captain Virat Kohli, who was surprised by a question raised by a Pakistani journalist about Rohit Sharma, hit him on the head with his hand and smiled.