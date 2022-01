830மீ உயர புர்ஜ் கலீபா உச்சியில்.. மீண்டும் ஏறி நின்ற பெண்.. பின்னாடி பறந்த விமானம்.. ஏன் தெரியுமா?

Dubai

oi-Shyamsundar I

துபாய்: உலகிலேயே மிக உயரமான கட்டிடமான புர்ஜ் கலீபா கட்டிடத்தின் உச்சத்தில் பெண் ஒருவர் ஏறி நின்ற வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ஏங்க இதை போன வருஷமே படிச்ச மாதிரி இருக்கே.. இது பழைய நியூஸ் என்று நினைக்கிறீர்களா? அட இல்லை.. அந்த பெண் மீண்டும் அதே இடத்தில் ஏறி நின்று இருக்கிறார். இந்த முறை வேறு காரணத்திற்காக!

முதலில் பிளாஷ் பிளாக்.. கடந்த வருடம் துபாயில் இருக்கும் புர்ஜ் கலீபா கட்டிடத்தின் உச்சியில் நிக்கோல் ஸ்மித் லூட்விக் என்ற பெண் ஏறி நின்று அதை வீடியோவாக வெளியிட்டு இருந்தார். சாகசம் நிகழ்த்துவதற்காகவோ, செய்தியில் வர வேண்டும் என்பதற்காகவோ இவர் இந்த செயலை செய்யவில்லை. யுனைட்டட் அரபு எமிரேட்ஸின் எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன் விமான விளம்பரத்திற்காக இவர் இந்த வீடியோவை வெளியிட்டு உள்ளார்.

2 நாட்களுக்கு பின் மீண்டும் அதிகரித்த கொரோனா.. தமிழ்நாட்டில் உயர்ந்த கேஸ்கள்.. இன்றைய நிலவரம்!

2009ல் இருந்து உலகிலேயே மிகவும் உயரமான கட்டிடம் என்ற பெருமையை புர்ஜ் கலீபா கட்டிடம்தான் கொண்டு இருக்கிறது. இதன் உச்சியில் இருக்கும் கூம்பையும் சேர்த்து இதன் மொத்த உயரம் 830 மீட்டர் ஆகும். Video Credit: Emirates

English summary

Why did the famous Burj Khalifa woman come back to the top of the tower again? The fantastic reason behind the video!