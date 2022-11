காலில் விழுந்த இளைஞரை தூக்கி விட்டு அவரது காலை தொட்டு வணங்கிய அண்ணாமலை.. “கண்டிப்பா செய்றேன்” உறுதி!

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, மலைவாழ் சமூக இளைஞரின் காலை தொட்டு வணங்கியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் அருகே சோளகர் மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்குச் சென்று பார்வையிட்டு, அப்பகுதி மக்களின் குறைகளைக் கேட்டார்.

அப்போது, அண்ணாமலையிடம் கோரிக்கை வைத்த அந்த மலைவாழ் இளைஞர் ஒருவர் திடீரென்று அண்ணாமலையின் காலில் விழுந்து வணங்கினார்.

இதனால் பதறிப்போன அண்ணாமலை, பதிலுக்கு அவரின் காலை தொட்டு வணங்கியதோடு, அந்த இளைஞரிடம் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி கூறினார்.

English summary

BJP leader Annamalai went to Solagar tribal area near Andhiyur of Erode district and heard the grievances of people. At that time, a youth who made a request to Annamalai suddenly fell at his feet. Annamalai also bowed down and touched that youth's feet.