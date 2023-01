எடப்பாடி ஒரு சர்வாதிகாரி.. ஜெ. வகித்த பதவியை வகிக்க மாட்டேன் என்றார்.. வெளுத்து வாங்கிய புகழேந்தி!

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: ஜெயலலிதா வகித்த பதவியை வகிக்க மாட்டோம் என கூறிவிட்டு, இப்போது பொதுச் செயலாளர் பதவியை சர்வாதிகாரி எடப்பாடி பழனிசாமி துடிப்பதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி விமர்சித்துள்ளார். அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் சரியான கேள்விகளை கேட்பதாகவும், காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி சபாநாயகர் அப்பாவுவை சந்திப்பதாகவும் விமர்சித்துள்ளார்.

ஈரோட்டில் மறைந்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெரா இல்லத்தில் அவரது உருவப்படத்துக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர் புகழேந்தி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் திருமகன் ஈவெராவின் தந்தையும், காங்கிரஸ் நிர்வாகியுமான ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவனுக்கு ஆறுதல் கூறினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கூறுகையில், சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சிகள் தான் வெளிநடப்பு செய்வார்கள். ஆனால் முதல் முறையாக ஆளுநர் வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறார். மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் ஆளுநர் அறிக்கை இருக்க வேண்டும்.

எடப்பாடி போட்ட சீக்ரெட் 'டீல்’.. சுற்றி வளைச்சிட்டாங்க.. “சரணாகதி”.. பகீர் கிளப்பிய புகழேந்தி!

English summary

OPS supporter Pugazhendhi has criticized that dictator Edappadi Palanisamy is now chasing the post of General Secretary after saying that he will not hold the post held by Jayalalithaa. Also he said, Supreme Court is asking the right questions in the AIADMK general committee case.