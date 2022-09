"ஹீலியம் வாயு, பாலித்தீன்".. தாலி கட்டுன ஈரம் கூட காயலையே! பெண் ஐடி ஊழியருக்கு நேர்ந்த கொடூரம்!

Erode

oi-Jackson Singh

ஈரோடு: ஈரோட்டில் திருமணமாகி நான்கே மாதங்களில் பெண் ஐ.டி. ஊழியர் நூதனமான முறையில் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தான் உயிர் பிழைத்துவிட கூடாது என்பதற்காக அவர் சில கொடூரமான முறையை பின்பற்றி தற்கொலை செய்திருப்பது அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடையச் செய்துள்ளது.

இந்த தற்கொலை சம்பவம் ஈரோடு மாவட்ட மக்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. திருணமாகி நான்கே மாதங்களில் தற்கொலை செய்து கொண்டதால் இதுகுறித்து ஆர்டிஓ விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Erode Woman IT Employee who married four months back commits suicide in a different way using helium gas. RDO investigating about the reason for her suicide.