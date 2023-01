பாவம்.. அவங்ளே குழம்பிட்டாங்க.. ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் தேதி தெரியாமல் விழித்த 2 அமைச்சர்கள்!

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட திமுகவின் 2 அமைச்சர்கள் தேர்தல் தேதி தெரியாமல் விழித்தனர்.

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கு பிப்ரவரி 27 ல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தான் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தேர்தல் தேதி தெரியாமல் திமுகவின் அமைச்சர்கள் எவ வேலு, முத்துசாமி ஆகியோர் குழம்பி நின்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா சமீபத்தில் காலமானார். இவர் திமுக கூட்டணியின் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளராககாங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், மாஜி தமிழக காங்கிரஸ் தலைவரான ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகன் ஆவார்.

இந்நிலையில் தான் பிப்ரவரி 27 ம் தேதி ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கே மீண்டும் அந்த தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிமுக மற்றும் ஓ பன்னீர் செல்வம் அணி தனித்து போட்டியிட உள்ளது.

By-election to Erode East Assembly Constituency will be held on February 27. It was in this context that DMK ministers Eva Velu and Muthusamy stood in confusion at the press conference without knowing the date of the election.