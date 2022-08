சாய்பாபாவின் அற்புதங்கள்..காரைக்குடியில் குருவின் பெருமையை எடுத்துக்கூறி துளாவூர் ஆதீனம் அருளாசி

News

காரைக்குடி:

மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்று வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாதா அதாவது அன்னை தந்தையை காட்டுகிறார். தந்தை குருவை அடையாளப்படுத்துகிறார். குரு தெய்வத்தை நமக்கு மனதில் நிறுத்துகிறார். அந்த வகையில் இந்த சாய்பாபா ஆலயத்தை ஒரு குருஷேத்திரமாகவே பார்க்கிறேன் என்று துளாவூர் ஆதீனம் ஞானப்பிரகாசக தேசிகர் பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள் கூறியுள்ளார்.

காரைக்குடி பி எல் பி கல்யாண மண்டபத்திற்கு அருகே சாய் நகரில் அமைந்துள்ள சாய்பாபா ஆலயத்தில் குருவார பூஜை வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. திருக்கயிலாய பரம்பரை துளாவூர் ஆதீனம் ஞானப்பிரகாசக தேசிகர் பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள் ஆலயத்திற்கு வந்து அருள் உரை வழங்கினார்.

அனைத்து இந்து திருக்கோயில்கள் பாதுகாப்பு நல அமைப்பு மாநில தலைவர் சபரி டிராவல்ஸ் உரிமையாளர் கோவிந்தராஜ் அவர்கள் சுவாமிகளை ஆலயத்திற்கு அழைத்து வந்தார். சாய்பாபா மேல் அளவற்ற பக்தி கொண்டவர் திரு. கோவிந்தராஜ். ஆண்டுக்கு இருமுறையாவது சீரடிக்கு சென்று வழிபட்டு வருவது வழக்கம். மேலும் காசி, அமர்நாத் போன்ற புனித தலங்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் விமான மூலமாகவும் ரயில் மூலமாகவும் பக்தர்களை அழைத்துச் செல்கிறார். அனைத்து இந்து கோயில்கள் பாதுகாப்பு நல அமைப்பு என்ற இயக்கத்தை தொடங்கி அதன் மூலமாக சமயத் தொண்டு செய்து வருகிறார்.

ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் சென்று அங்குள்ள நிறைகுறையில் கேட்டறிந்து அதற்கு ஏற்ற வகையிலே நற்காரியங்களை நடத்துகிறார். "ஆலயம் காப்போம்... ஆன்மீகம் வளர்ப்போம்" என்ற தாரக மந்திரத்தோடு இவர் செயல்பட்டு வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

It is divided into Mata, Pitha, Guru and Deiva. Mata means mother shows father. The Father symbolizes the Guru. The Guru places the Deity in our mind. In that way, I see this Saibaba temple as a Kurushetram, Thulavur Adhinam Gnanprakasaka Desikar Paramachariar Swami has said.