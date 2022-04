சென்னை, கோவையை தொடர்ந்து.. தமிழகத்திலேயே அதிக முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நகரமாக மாறிய ஓசூர்

Hosur

oi-Nantha Kumar R

ஓசூர்: சென்னை, கோவையை போல் ஓசூரும் பெரிய நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை ஈர்த்து வருகிறது. இதன்மூலம் சென்னை, கோவையைே பால் தமிழகத்தின் தொழில் புரட்சிக்கு ஓசூர் பெரும் பங்கு வகித்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு-கர்நாடக எல்லையில் அமைந்துள்ள ஓசூர், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1973ம் ஆண்டில் குறைந்த மக்கள்தொகையுடன் மலைப்பாங்கான நிலப்பரப்பு கொண்ட பகுதியாக இருந்தது.

தற்போது சென்னை, கோவைக்கு போட்டியாக ஓசூர் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்த்து வருகிறது. இதனால் தமிழகத்தின் தொழில் புரட்சிக்கு ஓசூர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

Like Chennai and Coimbatore, Hosur is attracting investments from big companies. Thus Hosur has been playing a major role in the industrial revolution of Chennai, Coimbatore and Tamil Nadu.