ஆம் ஆத்மி காத்துல மட்டும்தான் இருக்கு.. களத்துல இல்லை.. அட்டாக் செய்த ராகுல்! குஜராத் போட்டி காரணமா?

Hyderabad

ஹைதராபாத் : ஆம் ஆத்மி கட்சி காற்றில் மட்டுமே உள்ளது, களத்தில் இல்லை என காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் மாநில தேர்தலை குறிவைத்து ஆம் ஆத்மி செயல்பட்டு வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி, அக்கட்சிக்கு மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடு தழுவிய நடைபயணம் மேற்கொண்டு வரும் காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி தற்போது தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நடைபயணத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய ராகுல் காந்தி குஜராத் தேர்தல் நிலவரம் பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

“Aam Aadmi Party is only in the air, It has nothing on the ground. Congress is a solid party in Gujarat.”, says Congress MP Rahul gandhi.