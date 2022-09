ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத்தை சந்தித்த இஸ்லாமிய தலைவர்கள்.. கொதித்து போன ஓவைசி.. எலைட் என விமர்சனம்

Hyderabad

ஹைதராபாத்: மோகன் பகவத்தை சந்தித்த இஸ்லாமிய தலைவர்கள் அனைவரும் எலைட் தலைவர்கள் என்றும் அவர்களுக்கு கள நிலவரம் தெரியாது எனவும் ஐதராபாத் எம்.பி அசாதுதின் ஓவைசி தெரிவித்துள்ளார்.

மத்தியில் ஆளும் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்து அவ்வப்போது கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருபவர் ஏ.ஐ.எம்.ஐ.எம் கட்சியின் தலைவர் அசாதுதின் ஓவைசி.

இன்று தனது மக்களவை தொகுதியான ஐதராபாத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது, ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத்தை கடந்த மாதம் முஸ்லீம் தலைவர்கள் 5 பேர் சந்தித்தது குறித்து பேசினார்.

திடீரென மசூதிக்கு சென்ற ஆர்எஸ்எஸ் மோகன் பாகவத்.. வரவேற்ற இஸ்லாமியர்கள்.. டெல்லியில் என்ன நடந்தது?

Hyderabad MP Asaduddin Owaisi said that all Islamic leaders who met Mohan Bhagwat are elite leaders and they do not know the ground situation.