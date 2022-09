'சந்திரசேகர ராவ் அரசாங்கம் வெண்டிலேட்டரில் உள்ளது'.. 'விரைவில் கவிழ்ந்துவிடும்'.. பாஜக மாநில தலைவர்

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில் சந்திரசேகர ராவ் தலைமையிலான ஆட்சி வெண்டிலேட்டரில் இருக்கிறது என்றும் இதனால் தெலுங்கானா அரசு விரைவில் கவிழும் என்றும் அம்மாநில பாஜக தலைவரும் பண்டி சஞ்செய் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்தியில் ஆளும் பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணியை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார் தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ்.

தேசிய அளவில் இதற்கான முயற்சியில் இறங்கியிருக்கும் சந்திரசேகர் ராவ், விரைவில் தேசியக் கட்சியையும் தொடங்குவதாக அறிவித்து இருக்கிறார். இது ஒருபுறம் இருக்க பாஜக அரசுடன் தொடர்ந்து மோதல் போக்கையும் அவர் கையாண்டு வருகிறார்.

கோவை மாவட்ட திமுக 5-ல் இருந்து 3ஆக குறைப்பு! 2 நிர்வாகிகளுக்கு கல்தா! செந்தில்பாலாஜியின் ஹிட் லிஸ்ட்

English summary

Telangana BJP leader Sanjay Kumar has said that the Telangana government led by Chandrasekhara Rao is on a ventilator and the Telangana government will fall soon due to this.