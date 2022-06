நான் அப்படி சொல்லல! பாண்டவர்கள், கவுரவர்கள் யார்? திரெளபதி சர்ச்சைக்கு ராம் கோபால் வர்மா விளக்கம்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: பாஜகவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் திரெளபதி முர்மு குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்த இயக்குனர் ராம்கோபால் வர்மா மீது போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அவரது பதிவுக்கு அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தற்போதைய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் அடுத்தமாதம் நிறைவு பெறுகிறது. புதிய ஜனாதிபதிக்கான தேர்தல் ஜூலை 18 ல் நடைபெற உள்ளது.

இந்த தேர்தலில் பதிவாகும் ஓட்டுகள் ஜூலை 21ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

A complaint has been lodged with the police against director Ram Gopal Varma for making controversial remarks about BJP's presidential candidate Draupadi Murmu. In this case now he explained for his remark.