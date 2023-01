ஹைதராபாத் பல்கலையில் சர்ச்சை.. பிரதமர் மோடி குறித்த பிபிசி ஆவணப்படம் ஒளிபரப்பு! பாயும் நடவடிக்கை!

குஜராத் கலவரத்தில் பிரதமர் மோடியை தொடர்புப்படுத்தி பிபிசி தயாரித்த ஆவணப்படம் ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழகத்தில் திரையிடப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஹைதரபாத்: குஜராத் கலவரம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பிபிசி ஆவணப்படம் தயாரித்துள்ளது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒளிபரப்பு செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் தடையை மீறி ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆவணப்படம் திரையிடப்பட்ட சம்பவம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் நடவடிக்கை பாய உள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் கோத்ராவில் கடந்த 2002ம் ஆண்டு சபர்மதி ரயில் தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதில் 59 இந்து யாத்திரிகர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இதுதொடர்பாக கலவரம் வெடித்தது. இதில் குஜராத்தின் பல இடங்களில் கோரத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த கலவரம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்த கலவரம் நடந்தபோது குஜராத் முதல்வராக தற்போதைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருந்தார். இந்நிலையில் தான் பிரிட்டனை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் பிபிசி செய்தி நிறுவனம் தற்போது குஜராத் கலவரம் குறித்து 2 பகுதிகளாக ஆவணப்படங்களை தயாரித்துள்ளது. முதல் பாகம் வெளியான நிலையில் 2வது பாகம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது.

English summary

The BBC has produced a controversial documentary on Prime Minister Narendra Modi in connection with the Gujarat riots. Broadcasting has been banned as there has been strong opposition to this. In this case, the incident of screening of a documentary film in Hyderabad University in violation of the ban has created tension and action is being taken.