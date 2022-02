மோடியை அப்படி புகழ்ந்தாரே.. இப்போ என்னாச்சு.. சந்திரசேகர ராவ் அணி திரட்டலின் அரசியல் பின்னணி!

Hyderabad

ஐதராபாத்: தெலுங்கானா முதல்வராக இருக்கும் சந்திரசேகரராவ், தற்போது தொடர்ச்சியா பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும், பாஜக அரசையும் கடும் சொற்களால் விமர்சித்து வருகிறார். நண்பர்களாக இருந்த இவர்களுக்குள் நடந்தது என்ன என்பது பற்றிய முழுதகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தெலுங்கானா தனிமாநிலம் கோரி பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்தவர் கே.சந்திர சேகரராவ் (கேசிஆர்). இந்த போராட்டத்துக்கு பலன் கிடைத்தது. இதையடுத்து ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் இருந்து பிரிந்து 2014ல் தெலுங்கானா தனி மாநிலமாக மாற்றப்பட்டது. தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி மூலம் சந்திரசேகரராவ் முதல்வரானார்.

இதையடுத்து மத்திய அரசுடன் நெருக்கம் காட்டி வந்தார். பிரதமர் நரேந்திர மோடியை புகழ்ந்து தள்ளினார். 2016 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தெலுங்கானாவுக்கு சந்திரசேகரராவ் அழைத்தார். அவரது தொகுதியான காஜ்வெல்லில் குழாய் மூலம் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தை பிரதமர் துவக்கி வைத்தார். தெலுங்கான மாநிலம் உருவான பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் முதல் ‛விசிட்' இதுவாகும்.

How those who were friends became the enemy ... What happened between Prime Minister Narendra Modi and Telangana Chief Minister Chandrasekara