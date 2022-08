தெலுங்கானா காங்கிரஸிலும் கலகம்.. கட்சித் தாவுகிறாரா எம்.எல்.ஏ? தயாராகும் பாஜக

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: தெலங்கானா மாநில காங்கிரஸ் கட்சியில் சமீப நாட்களாக குழப்பங்கள் அதிகரித்து வந்த நிலையில் தற்போது மாநிலத் தலைவர் ரேவந்த் ரெட்டியின் தலைமைப் பாணி விவகாரத்தில் கட்சியின் மேலிடம் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் என குரல்கள் மேலெழுந்துள்ளன. இந்த சர்ச்சை காரணமாக சில எம்.எல்.ஏக்கள். பாஜகவுக்கு தாவ இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் நிலைமை மோசமடைந்துள்ளது.

முனுகோடு தொகுதி எம்எல்ஏ கோமதிரெட்டி ராஜ் கோபால் ரெட்டி பாஜவுக்கு தாவ இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் அம்மாநில காங்கிரஸில் கட்சியின் மேலிடம் தலையிட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ராஜ் கோபால் கட்சியை விட்டு ஒருவேளை சென்றுவிட்டால் அவருடன் மற்ற எம்.எல்.ஏக்களும் செல்ல வாய்ப்பிருப்பதால் தற்போது அம்மாநில அரசியல் சூழலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

In the Telangana state Congress party, there has been increasing confusion in recent days, now there are voices that the party's top should immediately intervene in the issue of the leadership style of the state president Revanth Reddy. The situation has worsened with reports of some MLAs defecting to the BJP.