"குடும்ப அரசியல் சாபக்கேடு! அதை செய்பவர் கேசிஆர்! மூடநம்பிக்கை இல்லாத துறவி யோகி!" பிரதமர் பாராட்டு

ஹைதராபாத்: தெலங்கானாவில் நடைபெற்ற பேரணியில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, கேசிஆர் குடும்ப அரசியல் செய்வதாக மறைமுகமாகத் தாக்கி பேசினார்.

தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் ரயில்வே துறையின் புதிய திட்டங்களைத் தொடங்கி வைக்கப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஒரு நாள் பயணமாகச் சென்னை வருகிறார். முன்னதாக அவர் தெலங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத் சென்றிருந்தார்.

ஹைதராபாத்தில் இருக்கும் இந்தியன் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் தொடங்கி 20 வருடம் ஆனதை கொண்டாடியும் வகையில் நடக்கும் விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார்.

பிரதமர் மோடி இன்று சென்னை வருகை Live: ரூ31,400 கோடி மதிப்பிலான 11 திட்டங்கள் தொடக்கம்!

Telangana was not for just one family to rule using all possible tactics says Prime Minister Narendra Modi: (குடும்ப அரசியல் குறித்து தெலங்கானா முதல்வரைத் தாக்கி பேசும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி) Narendra Modi attacks K Chandrashekhar Rao at a rally in Hyderabad.