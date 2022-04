போதை மருந்து கொடுத்து 3 நாள்! இருட்டறையில் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்! ஆளும்கட்சி பிரமுகர் மகன் கைது

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலத்தில் சூர்யாபேட்டை மாவட்டம் கோடாட் நகரில் உள்ள அம்மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் தலைமையிலான தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சி பிரமுகரின் மகனும், அவரது நண்பரும் சேர்ந்து 20 வயது பெண்ணை கடத்திச் சென்று போதை மருந்து கொடுத்து பலமுறை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ள சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய அளவில் கடந்த சில மாதங்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக வட மாநிலங்களில் இந்த கொடுமையானது அதிக அளவில் நடைபெறுவது அனைத்து தரப்பினரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் அம்மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி பிரமுகரின் மகன் தனது நண்பர்களுடன் சிறுமியை கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் குறித்து சிபிஐ போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

English summary

The kidnapping and rape of a 20-year-old woman by her son and a friend of a Telangana Rashtriya Samithi party leader led by state chief minister Chandrasekara Rao in Kodad, Suryapet district in Telangana, has caused a great deal of controversy.