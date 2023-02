அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பற்றிய திடீர் தீ! உடல் கருகி இறந்த 14 பேர்.. ஜார்க்கண்ட்டில் சோகம்

இந்த தீ விபத்தில் பெண்களும் குழந்தைகளும் உயிரிழந்த நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

oi-Halley Karthik

ராஞ்சி: ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் தன்பாத்தில் அடுக்கு மாடி கட்டிடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி சுமார் 14 பேர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உயிரிழந்தவர்களில் 10 பேர் பெண்கள் 3 பேர் குழந்தைகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மாநில தலைநகர் ராஞ்சியிலிருந்து சுமார் 160 கி.மீ தொலைவில் உள்ள தன்பாத் நகரின் ஜோரபைடக் பகுதியில் 13 தளங்களை கொண்ட 'ஆஷிர்வாத் டவர்' அமைந்திருக்கிறது. இந்த அப்பார்ட்மென்ட்டில் நேற்று மாலை திடீரென தீபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மளமளவென பற்றி எரிய தொடங்கிய இந்த தீயானது, இரவு முழுவதும் எரிந்துள்ளது. தீயை அணைக்க சுமார் 40க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின்னர் தீ கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அணைக்கப்பட்ட நிலையில், இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகள் தொடர்ந்தது. இதில் 10 பெண்கள், 3 குழந்தைகள் உட்பட 14 பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல 10 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். உயிருடன் மீட்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தன்பாத் நகரத்தின் துணை ஆணையர் சந்தீப் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Around 14 people have lost their lives in a fire in an apartment building in Dhanbad, Jharkhand. It is noted that 10 of the deceased were women and 3 were children.