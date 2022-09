நிதிஷ், ஹேமந்த் சோரனுடன் இணைந்து லோக்சபா தேர்தலை சந்திப்போம் என சொன்ன மமதா- ஸ்டாலின் பேரை சொல்லலையே?

India

கொல்கத்தா: 2024-ம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலை பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார், ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன் உள்ளிட்ட தலைவர்களுடன் இணைந்து சந்திப்போம் என்று மேற்கு வங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மமதா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் இந்த பட்டியலில் திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினை மமதா பானர்ஜி சேர்க்காதது யதேச்சையானதா? அல்லது வேறு காரணம் இருக்கிறதா? என்பது விவாதமாகி இருக்கிறது.

2024-ம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தல் ஜூரம் இப்போதே அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஏற்படத் தொடங்கிவிட்டது. லோக்சபா தேர்தலை இலக்கு வைத்து கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாதயாத்திரை சென்று கொண்டிருக்கிறார் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி.

