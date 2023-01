மத்தியப் பிரதேசத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டைனோசர் முட்டைகள்! ஆய்வில் ஏற்பட்ட உள்ள புதிய திருப்பம்

India

oi-Halley Karthik

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தின் தார் மாவட்டத்தில் 'டைட்டானோசர்' எனப்படும் ஒருவகை டைனோசரின் 256 புதைப்படிவ முட்டைகளை ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். தற்போது இந்த முட்டையில் கரு இருக்கிறதா என்பது குறித்து ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது. ஒருவேளை கரு கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் இந்தியாவில் முதன் முதலில் இந்த பகுதிதான் கரு உள்ள முட்டை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடமாக அறிவிக்கப்படும்.

டைனோசர்கள் பூமியில் சுமாராக 231 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கி 241 மில்லியன் ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்திருக்கின்றன. இவைகள் வாழந்த காலத்தில் பூமியை இவைகள்தான் தங்களது முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தன. இதில் தாவர உண்ணி, ஊன் உண்ணி என மொத்தம் 40 வகை டைனோசர்கள் இருக்கின்றன. இந்த டைனோசர்களின் உடல் அமைப்பு குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளும் விதமாக நமக்கு அதன் எலும்பு கூடுகள் சில கிடைத்துள்ளன. இருப்பினும் ஒரு சில டைனோசரின் உடல் அமைப்பை சரியாக தெரிந்துகொள்ளும் அளவுக்கு இன்னும் நமக்கு போதுமான எலும்புகள் கிடைக்கவில்லை. இப்படி முழுமையாக அறிப்படாத டைனோசர்களில் ஒன்றுதான் 'டைட்டானோசர்'.

எனவே ஆய்வாளர்கள் 'டைட்டானோசரின்' மிக சரியான உடலமைப்பை கண்டுபிடிக்க தொடர்ந்து முயன்று வருகின்றனர். தற்போது நாம் சினிமாக்களில் பார்க்கும் டைனோசர்களுக்கும் உண்மையான டைனோசர்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். இவ்வாரு இருக்கும் நிலையில்தான் தற்போது மத்தியப் பிரதேசத்தில் 'டைட்டானோசரின்' முட்டைகள் அதிக அளவில் கிடைத்திருக்கிறது.

English summary

Researchers have found 256 fossil eggs of a type of dinosaur called 'Titanosaur' in Thar district of Madhya Pradesh. Currently, studies are being conducted to see if there is a fetus in this egg. Perhaps if the embryo is found, this area will be the first in India to be declared as the site of the discovery of an embryo.