“பேரதிர்ச்சி”.. நேபாள விமான விபத்தில் சிக்கிய 5 இந்தியர்கள்! உயிர் பிழைப்பார்களா? தூதரகம் விளக்கம்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காத்மாண்டு: காத்மாண்டுவில் இருந்து போக்கரா சர்வதேச விமான நிலையம் சென்ற விமானம் விபத்துக்கு உள்ளானதில் 45 பேர் உயிரிழந்து இருப்பதாக அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் அதில் இந்தியாவை சேர்ந்த 5 பேர் பயணித்ததாக இந்திய தூதரகம் தெரிவித்து உள்ளது. ஆனால், அவர்களின் நிலை என்ன என்பது பற்றிய போதிய தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை.

நேபாளத்தின் போக்கரா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு தலைநகர் காத்மாண்டுவில் இருந்து 68 பயணிகள், 4 விமான பணியாளர்களுடன் எட்டி ஏர்லைன்ஸுக்கு சொந்தமான விமானம் புறப்பட்டு சென்றது.

போக்கரோ விமான நிலையத்துக்கு வந்தடைந்த அந்த பயணிகள் விமானம் தரையிறங்கும் சமயத்தில் ஏற்பட்ட தொழில் நுட்ப கோளாறு காரணமாக அருகே ஒன்றரை கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் பள்ளத்தாக்கில் விமானம் விழுந்து தீப்பிடித்து எரிந்தது.

உச்சக்கட்ட பதற்றம்.. நேபாளத்தில் பெரும் விமான விபத்து! 45 பயணிகள் பலி.. மற்றவர்கள் கதி என்ன?

English summary

The Indian Embassy has informed that 5 people from India were traveling in the plane that crashed in Nepal.