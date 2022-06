கோவா பீச்சில் நடந்த கொடுமை.. மசாஜ் செய்வதாக.. காதலன் கண்முன்பே பிரிட்டீஷ் பெண் பலாத்காரம்

India

oi-Rajkumar R

பானஜி : கோவாவில் சுற்றுலாவுக்காக வந்த பிரிட்டிஷ் பெண் ஒருவர் அவரது ஆண் காதலனின் கண்முன்னே கொடூரமான முறையில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவாவுக்கு கோடை காலத்தில் வழக்கத்தைவிட அதிகமாக சுற்றுலா பயணிகள் வருவார்கள். உள்ளூர் காதலர்களும் இங்குள்ள கடற்கரைக்கு வருவது உண்டு.

குறிப்பாக தெற்கு கோவா பகுதியில் உள்ள கோல்வா கடற்கரை பகுதியில் ஏராளமான காதலர்கள் வருவது வழக்கம்.

English summary

The incident where a British woman who was on a trip to Goa was brutally raped in front of her boyfriend has caused great shock and outrage.