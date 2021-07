2 டோஸ் தடுப்பூசியும் போட்ட பெண் டாக்டருக்கு ஒரே நேரத்தில் 2 வகை கொரோனா பாதிப்பு! ஈஸியாக குணமடைந்தார்

India

கவுகாத்தி: அசாமில் ஒரு பெண் மருத்துவர் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வெவ்வேறு வகை கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். இத்தனைக்கும் இவர் இரண்டு டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவராம்.

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் திப்ருகரில் உள்ள பிராந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையத்தில் (ஆர்.எம்.ஆர்.சி) இவருக்கு நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் பெண் மருத்துவர் இரண்டு வகை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இவர் இரண்டாவது டோஸ் எடுத்துக் கொண்ட ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு கொரோனா வைரஸின் ஆல்பா மற்றும் டெல்டா வகைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாராம்.

A female doctor in Assam is infected with two different types of corona virus at the same time. So far she has been vaccinated with two doses.