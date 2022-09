'பஞ்சாபில் ஆபரேஷன் லோட்டஸ்’.. எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்க ரூ25 கோடி பேரம்.. ஆம் ஆத்மி கிளப்பிய பகீர்

India

oi-Mani Singh S

அமிர்தசரஸ்: பல மாநிலங்களில் ஆட்சியை கவிழ்த்த பாஜனதா தற்போது பஞ்சாப்பில் ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சித்து வருவதாகவும், இதற்காக 7 முதல் 8 எம்.எல்.ஏக்களிடம் ரூ 25 கோடி பேரம் பேசியுள்ளதாகவும் ஆம் ஆத்மி கட்சி பகீர் குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகளின் ஆளும் மாநிலங்களில் ஆபரேஷன் லோட்டஸ் என்ற பெயரில் எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்கி மத்தியில் ஆளும் பாஜக ஆட்சி கவிழ்ப்பில் ஈடுபடுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

பாஜக இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்து வந்தாலும் அவ்வப்போது, எதிர்க்கட்சிகள் இந்த குற்றச்சாட்டை எழுப்பி வருகின்றன.

கொடூரம்.. பொதுவெளியில் ஆம்ஆத்மி பெண் எம்எல்ஏவின் கன்னத்தில் ‛பளார்’ விட்ட கணவர்.. பரபரத்த பஞ்சாப்

English summary

The Aam Aadmi Party (AAP) has alleged that the BJP, which has overthrown the government in several states, is now trying to overthrow the government in Punjab and has negotiated Rs 25 crore with 7 to 8 MLAs.