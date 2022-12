பாஜகவுக்கு மலைபோல் உதவிய “ஜாதி”.. குஜராத்தில் மீண்டும் முதலமைச்சராகும் பட்டேல்! பதவியேற்பு எப்போது?

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று இருக்கும் நிலையில் பூபேந்திர பட்டேலையே மீண்டும் முதலமைச்சராக தேர்வு செய்துள்ளது பாஜக. தற்போது சட்டமன்ற குழு தலைவராக அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளார்.

பாஜகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் குஜராத் மாநிலத்தில் பூபேந்திர பட்டேல் தலைமையிலான அரசின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்ததை அடுத்து டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி மற்றும் 5 ஆம் தேதி 2 கட்டங்களாக சட்டசபைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் பாஜக 27 ஆண்டுகளாக ஆட்சிக்கட்டிலில் இருந்து வந்த நிலையில் இம்முறை எப்படியாவது வெற்றிபெற வேண்டும் என்ற முனைப்போடு போட்டியிட்டது.

English summary

The BJP has re-elected Bhupendra Patel as the Chief Minister after a landslide victory in the Gujarat state assembly elections. At present he has been selected as the Chairman of the Assembly Committee.