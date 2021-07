பீகாரில் எல்லாமே ராங்.. அமைச்சர் உத்தரவை அதிகாரிகளே கேட்பதில்லை.. ஊழல்.. நிதிஷ் குமாருக்கு சங்கடம்

India

oi-Veerakumar

பாட்னா: பீகார் அரசில் எதுவுமே சரியில்லை. முதல்வர் நிதிஷ் குமாரின் அமைச்சர்களே ஆட்சியில் ஊழல் நிலவுவதாக குற்றம் கூற ஆரம்பித்துள்ளனர். அமைச்சரின் பேச்சை அதிகாரிகள் கூட கேட்பது கிடையாது என்ற நிலைமை அங்கு உருவாகியுள்ளது.

எதிர்க்கட்சி.. அல்லது குறைந்தபட்சம் கூட்டணி கட்சி ஆட்சி மீது குறை கூறி இருந்தால் கூட பரவாயில்லை. நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்களும், சொந்த கேபினட் அமைச்சர்களும் ஆட்சி மீது குற்றம் சுமத்த தொடங்கியுள்ளது அவருக்கு தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும், பீகார் அரசின் தற்போதைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்பதை கண்ணாடிபோல பிரதிபலிக்கிறது இந்த நிகழ்வுகள்.

Nothing is right in the Bihar government. Chief Minister Nitish Kumar's ministers have started accusing the government of corruption. There is a situation where even the officials do not listen to the minister's speech.