ஆரத்தி வீடியோ.. ராகுலை கிண்டல் செய்ய முயன்று வசமாய் சிக்கிய 2 பாஜக தலைவர்கள்.. நெட்டிசன்கள் விளாசல்

India

oi-Nantha Kumar R

இந்தூர்: பாரத் ஜோடோ யாத்திரை செல்லும் ராகுல் காந்தி நேற்று மத்திய பிரதேசத்தில் ஆரத்தி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். இந்த வேளையில் அவர் ஆரத்தி தவறாக எடுத்ததாக கூறி வீடியோவுடன் ராகுல் காந்தியை பாஜகவின் சமூக வலை தள பிரிவு தேசிய பொறுப்பாளர் அமித் மாளவியா கிண்டல் செய்தார். அப்போது அமித் மாளவியா தவறான அறிவியல் காரணத்தை மேற்கோள் காட்டியதால் காங்கிரஸ் மற்றும் நெட்டிசன்களால் திருப்பி தாக்கப்பட்டார். இதேபோல் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியையும் நெட்டிசன்கள் விடாமல் விளாசினர்.

காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் வகையில் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் பெயரில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் நோக்கி நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

மொத்தம் 12 மாநிலம், 2 யூனியன் பிரதேசம் வழியாக 150 நாட்கள் வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த யாத்திரை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் துவங்கியது.

ராகுல் காந்தி ஆளே மாறிட்டாரே..சதாம் உசேன் மாதிரி இருக்கிறார்.. அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா கிண்டல்

English summary

Rahul Gandhi, who is going on Bharat Jodo Yatra, participated in an Aarti program in Madhya Pradesh yesterday. Meanwhile, Amit Malviya, national in-charge of BJP's social media wing, taunted Rahul Gandhi with a video saying that he got the aarti wrong. Then Amit Malviya was hit back by Congress and netizens for showing false scientific reasoning. Similarly, Union Minister Smriti Irani was also blasted by netizens.