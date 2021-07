2023 சத்தீஸ்கர் தேர்தல்: 'நோ' முதல்வர் வேட்பாளர்- பாஜக அறிவிப்பால் மாஜி முதல்வர் ராமன்சிங் அதிர்ச்சி

India

oi-Mathivanan Maran

ராய்ப்பூர்: 2023-ம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள சத்தீஸ்கர் சட்டசபை தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளரை அறிவிக்கப் போவது இல்லை என பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளரான புரந்தேஸ்வரி கூறியுள்ளார். அவரது இந்த அறிவிப்பால் முன்னாள் முதல்வர் ராமன்சிங் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

2018 சத்தீஸ்கர் சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க. தோல்வி அடைந்தது. அதன்பின்னர் முன்னாள் முதல்வர் ராமன்சிங் கட்சியில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். பின்னர் 2019 லோக்சபா தேர்தலில் ராமன்சிங் மகன் அபிஷேக் உட்பட சிட்டிங் எம்.பிக்கள் யாருக்கும் சீட் தரப்படவில்லை.

சூப்பர்..! 5 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஜெயலலிதா இருந்த.. அதே அப்பல்லோவில் இரண்டாம் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய சசிகலா

இந்த நிலையில் 2023-ல் நடைபெற உள்ள சட்டசபை தேர்தலுக்கு பா.ஜ.க. தயாராகி வருகிறது. பா.ஜ.க. மேலிட பொறுப்பாளர் புரந்தேஸ்வரி சத்தீஸ்கர் தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

BJP's Chhattisgarh in-charge D. Purandeshwari said that their party will fight the 2023 state Assembly elections with the the issue of development and no Chief Ministerial face will be projected,